الحزبان الكرديان يتباحثان حول منصب رئاسة الجمهورية

2021/09/01 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر سياسي كردي، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع قريب بين قيادة الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الأيام المقبلة يناقش عدة قضايا مهمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الاجتماع سيناقش مسألة الاستعداد للانتخابات المقبلة، وضرورة الابتعاد عن التشنج في الدعاية والمؤتمرات، وإيقاف الحملات الإعلامية، فضلاً عن مناقشة منصب رئاسة الجمهورية والمناصب الأخرى المخصصة للكرد، وإمكانية عقد تحالف بعد الانتخابات".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش وحدة الموقف الكرد في بغداد، وخاصة بما يتعلق بالقضايا التي تخص الشارع الكردي من بينها الموازنة والرواتب".

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