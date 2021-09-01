2021/09/01 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، حول هيكلية الضمان الصحي في البلاد ومسائل الصندوق التأسيسي، لافتة إلى ان فقرة الاستقطاع من رواتب الموظفين والمؤسسات المشمولة لم تنفذ بعد. وقال المتحدث الرسمي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصريح من الصحة حول الاستقطاع من رواتب موظفي المؤسسات المشمولة بالضمان الصحي المركز الخبري الوطني.

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