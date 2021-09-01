2021/09/01 | 09:56 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 1 سبتمبر 2021 | 09:35 صباحاً

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الحشد يقتل عدداً من الدواعش بصد تعرض لهم شرق تكريت

أحبطت قوة من اللواء 88 بالحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تعرضا نفذته مجموعة من الدواعش حيث تمكن اللواء من قتل عدد منهم شرق تكريت.



وذكر بيان لاعلام الحشد ان "القوة قتلت غالبية المجموعة التي نفذت التعرض قرب منطقة الفتحة شمال ناحية العلم شرق تكريت، وقام اللواء بنشر مقاتليه في المنطقة تحسبا لأي طارئ".

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