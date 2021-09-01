عقب قمة بغداد.. تعليق إيراني بشأن العلاقات مع الإمارات

2021/09/01 | 09:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، الاربعاء، ان إيران والإمارات يمكنهما اتخاذ خطوات واسعة في مسار التعاون وتحقيق دبلوماسية الجوار.

وذكر اللهيان في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (1 أيلول 2021)، "أجريت على هامش مؤتمر التعاون والشراكة في بغداد، محادثات إيجابية وودية مع رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد".

وأضاف، أن "إيران والإمارات يمكنهما اتخاذ خطوات واسعة في مسار التعاون وتحقيق سياسة ودبلوماسية الجوار".

N.A

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