الحشد يقتل عددا من الدواعش بصد تعرض لهم شرق تكريت

2021/09/01 | 09:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت القوة غالبية المجموعة التي نفذت التعرض.

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