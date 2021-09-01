فلسطين.. قوات الاحتلال تعدم شابا فلسطينيا غرب رام الله

2021/09/01 | 10:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا قرب بلدة بيت عور، وسط الضفة الغربية المحتلة.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الارتباط المدني أبلغها باستشهاد مواطن أصيب برصاص الاحتلال قرب قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله.وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة صوب الشاب على المدخل الغربي للقرية، وتركته ينزف في المكان، …

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قوات الاحتلال تعدم شابا فلسطينيا غرب رام الله أولاً على النور نيوز.

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