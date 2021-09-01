جنايات ذي قار تصدر حكم “إعدام” جديد بحق “ارهابي”

2021/09/01 | 10:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر قضائي بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بإصدار حكم إعدام جديد بحق الإرهابي الخطير “م ا”.وذكر المصدر أن “محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار الاتحادية أصدرت حكما جديدا بإعدام الإرهابي الخطير (م ا) نتيجة إدانته بقضايا إرهابية وتفجير عجلات مفخخة”.وبين المصدر، ان “القرار صدر استنادا لإحكام المادة 4 من …

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