2021/09/01 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأربعاء، قرب التوصل إلى اتفاق مع الجمهورية الإيرانية، لحسم ملف قلة الإيرادات المائية وتأثيره على محافظتي ديالى والبصرة، فيما أكدت عدم تحديد أي موعد لزيارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد “عطش” ديالى..



اتفاق مرتقب بين بغداد وطهران لحل أزمة المياه المركز الخبري الوطني.

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