عبداللهيان: دول الجوار من اولويات الحكومة الايرانية الحالية

2021/09/01 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير خارجية ايران، يوم الثلاثاء، ان العمل مع دول الجوار من اولويات الحكومة لايرانية الحالية، مشيرا الى لقائه مع رئيس الوزراء الاماراتي على هامش مؤتمر بغداد لدول الجوار، مبينا ان ايران والامارات يمكنهما القيام بخطوات كبرى في مسار التعاون وتحقيق دبلوماسية الجوار.

وفي سلسلة تغريدات له حول لقائه مع رئيس الوزراء الاماراتي على هامش قمة بغداد، كتب حسين امير عبداللهيان: “أجريت على هامش مؤتمر للتعاون والشراكة في بغداد، محادثات ايجابية وودية مع رئيس الوزراء الاماراتي الشيخ محمد بن راشد”.

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