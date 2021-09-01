على ضوء انعقاد مؤتمر بغداد للمشاركة والتعاون - فلاح أمين الرهيمي

2021/09/01 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الهدف والغاية من انعقاد مؤتمر بغداد ودعوة دول الجوار للمشاركة فيه قد كان واضحاً من خلال ما ذكره السيد الكاظمي في خطابه الافتتاحي للمؤتمر : إن العراق لا يمكن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو منطلقاً للعدوان على دول الجوار وقد نال المؤتمر سمعة دولية جيدة باعتباره دولة ذات اعتبار ومكانة محترمة بين الدول حيث استطاع أن يجمع دول مختلفة ومتناقضة على طاولة واحدة كما استطاع حلحلة الخلافات والمشاكل وقرب ا ......





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