الحوكمة الرشيدة كاستراتيجية لحل الأزمات - ليلى موسى

2021/09/01 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من أحداث تراجيدية متسارعة تسير بها من سيىء إلى أسوأ، بينما تقف غالبية شعوبها مكتوفة الأيدي وعاجزة عن استيعاب ما يحدث، والعيش في حالة من الذهول الدائم؛ ملتجئين إلى فطرتهم الغريزية، ومستخدمين آلياتهم الدفاعية عند مواجهة المخاطر بالهروب من الواقع، والبدء برحلة البحث عن الأمن والاستقرار في بلدان أخرى، أو الانكفاء على الذات مغيبين دور العقل والمنطق، ومتناسين مواجهة المخاطر ......





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