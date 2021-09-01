الفياض: هنالك فرق كبير بين الحشد والمقاومة ولن اخالف توجيهات المرجعية الدينية العليا

2021/09/01 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، أن هناك فرقاً بين الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية.وقال الفياض في كلمة له خلال ملتقى الرافدين، إن “الحشد الشعبي هو الذي منع سقوط دولة العراق، بعد أن كادت تختفي عندما وصلت الفصائل … Readmore

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