الشيخ جمال الضاري يدعو الحكومة العراقية للعمل بجد لرفع تقييم الجواز العراقي عالمياً

2021/09/01 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري عن المؤسف من بقاء الجواز العراقي ضمن قائمة أسوأ جوازات السفر بالعالم وفق اخر تصنيف لمؤشر هينلي وفي نفس الوقت تحتضن ‫بغداد مؤتمرات قمة ومفاوضات إقليمية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة..وفي تغريدة … Readmore

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