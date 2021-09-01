درعا.. واشنطن تدين

2021/09/01 | 11:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت السفارة الأميركية في دمشق، بمنشور على تويتر، عن إدانتها للهجوم العسكري للنظام السوري على أحياء محاصرة في درعا.

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