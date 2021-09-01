رونالدو على موعد مع كتابة تاريخ جديد في عالم كرة القدم الليلة

2021/09/01 | 11:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء، صوب ملعب “ألغارفي” في فارو، الذي سيكون مسرحا لمواجهة البرتغال وضيفتها إيرلندا، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.وتقام المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.وسيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على موعد لصناعة التاريخ، ففي حال تسجيله في شباك إيرلندا، سينفرد بالرقم القياسي […]

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