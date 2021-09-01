2021/09/01 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم مقدمة لنتائج صحية خطيرة بما في ذلك النوبات القلبية أو السكتات الدماغية.ويعد ارتفاع الكوليسترول ضارا للغاية لأنه لا توجد أعراض واضحة تحذر الشخص.ويمكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير من نمط نوم قد يؤدي لـ”نوبة قلبية” أو “سكتة دماغية” المركز الخبري الوطني.

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