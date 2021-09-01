الغانمي: قضية قتل الشابة نورزان ما زالت قيد المتابعة

2021/09/01 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، ان قضية قتل الشابة نورزان ما زالت قيد المتابعة، فيما أوضح سبب عدم إعلان نتائج التحقيقات في بعض حالات الجريمة.وقال الغانمي، بحسب […]

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