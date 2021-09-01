بعد انخفاض يوم أمس.. بغداد اليوم تعرض أسعار صرف الدولار ببورصة العراق - عاجل

2021/09/01 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتنشر (بغداد اليوم)، الاربعاء، اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي بحسب ما سجلته بورصة الكفاح وباقي الصيرفات المحلية.وبلغ سعر البيع 147750 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما وصل سعر الشراء 146750 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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