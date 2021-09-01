مصرف الرافدين يرفع رواتب 5 فئات بوزارة الداخلية

2021/09/01 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن رفع رواتب 5 فئات بوزارة الداخلية.

وقال مصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "تم رفع رواتب الدوائر ادناه التابعة لوزارة الداخلية:

قيادة حرس حدود المنطقة الخامسة

لواء حرس الحدود 11

لواء حرس حدود الثامن

المنطقة الثانية

شرطة المثنى".

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