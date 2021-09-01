2021/09/01 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم – بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يرفع رواتب 5 فئات بوزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن رفع رواتب 5 فئات بوزارة الداخلية.
وقال مصدر لـ( بغداد اليوم)، ان "تم رفع رواتب الدوائر ادناه التابعة لوزارة الداخلية:
قيادة حرس حدود المنطقة الخامسة
لواء حرس الحدود 11
لواء حرس حدود الثامن
المنطقة الثانية
شرطة المثنى".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يرفع رواتب 5 فئات بوزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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