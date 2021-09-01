وزارة الكهرباء تعلن فقدان أكثر من خمسة آلاف ميغاواط بسبب انخفاض توريد الغاز الإيراني

2021/09/01 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة الكهرباء عن فقدان أكثر من خمسة آلاف ميغاواط بسبب انخفاض توريد الغاز الإيراني.وذكرت الوزارة في بيان " تتعرض المنظومة الوطنية اليوم الاربعاء لتحدٍ قديم متجدد متمثلاً بانحسار اطلاقات الغاز الايراني المورد لمحطات الانتاج في المناطق الوسطى والجنوبية من (٤٩) مليون متر مكعب يومياً الى (٨) ملايين متر مكعب، الامر الذي ادى الى تحديد احمال المنظومة الوطنية وخسارة مايقارب (٥٥٠٠) ميكاواط من الطاقة دون علم بالاسباب .واوضحت إن الوزارة وانطلاقاً من واجبها ومسؤوليتها امام الدولة والمواطنين إتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات اضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد والذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج .وتابعت تجري الاتصالات الدبلوماسية مع وزارة الطاقة الايرانية وسفارتها في العاصمة بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار امام الشارع العراقي لتتم معالجة الموقف قدر تعلق الامر بنا ، وسيتم إطلاع كافة الجهات ذات العلاقة بآخر التطورات انطلاقاً من مباديء الشفافية والمصداقية./انتهى9

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