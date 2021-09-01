العامـري لـ/ نينا / : لا قوات اجنبية في العراق نهاية العام الحالي ايا كانت جنسيتهـا

2021/09/01 | 11:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري ، مشاركة الفصائل العراقية في العملية السياسية ، مشيرا الى ان خروج القوات الاجنبية من العراق نهاية العام الحالي هو قرار عراقي خالص .وذكـر العامري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " كافة الفصائل العراقية مشاركة بالعملية السياسية وتدافع عنها كما تدافع عن اراض العراق ، وعند خروج الاحتلال ستتوحد كل القوى العراقية لبناء العراق ودولته ".واضاف ان " 31 كانون الاول المقبل لن تكون هناك قوات اجنبية داخل العراق ايا كانت جنسيتها ، وهذا قرار عراقي خالص ".وحول العقد السياسي الجديد ، اوضح العامري ان " الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يجمع كل الاطياف العراقية ، واذا كانت هناك تعديلات جديدة ستكون حسب الاجراءات التي حددها الدستور ".وعن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ، قال العامري ان " انعقاد هذه القمة هو بادرة طيبة بمشاركة هذه الاطراف التي اكدت اهمية دور بغداد في المنطقة "، مبينا ان " لا استقرار في المنطقة دون عودة العراق القوي الموحد الى موقعه الريادي في المنطقة ".واضاف " نحن ندعم اجتماع القمة، واتمنى على دول الجوار ان تفعل مخرجات هذه القمة على الارض "./انتهى5

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