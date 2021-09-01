ما هي العوامل التي تؤثر على ولاء الموظفين لشركاتهم في السعودية؟

2021/09/01 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفهم العوامل التي تؤثر على ولاء المهنيين لشركاتهم في السعودية، تم إجراء استبيان جديد بعنوان "ولاء الموظفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

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