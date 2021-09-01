بغداد.. كمين يفشل محاولة بيع طفل واعتقال المتورطين

2021/09/01 | 11:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، من القاء القبض على عصابة بينهم امرأة حاولت بيع وتهريب احد الأطفال في بغداد.

وذكر بيان للخلية تلقى NRT عربية، نسخة منه، (1 أيلول 2021)، أنه "خلال تنسيق استخباري عال المستوى، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ثلاثة متهمين بينهم امرأة كانوا يحاولون بيع وتهريب طفل من سكنة محافظة (نينوى)".

وأضاف البيان، أنه "بعد نصب كمين محكم نصب لهم في منطقة الكرادة ببغداد، تم القبض عليهم بالجرم المشهود"، لافتا الى انه "تم إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

N.A

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