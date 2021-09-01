التجارة العراقية: آلية جديدة لتجهيز المناطق الأكثر فقرا بمفردات السلة الغذائية

2021/09/01 | 11:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء، عن وضع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية آلية جديدة؛ لتجهيز المناطق الأكثر فقرا لمفردات السلة الغذائية بوجبتها الثانية؛ لضمان توزيعها بعدالة ولحل الإشكاليات التي رافقت تجهيزها بالوجبة الأولى.

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