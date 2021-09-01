2021/09/01 | 11:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وات البيشمركة لا تعترض على دخول الجيش إلى مناطق كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيشمركة: لا نعترض على دخول الجيش العراقي الى كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيشمركة: لا نعترض على دخول الجيش العراقي الى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).