2021/09/01 | 11:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلن وزير النفط، احسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، موعد تشغيل مصفى كربلاء.واكد وزير النفط، خلال افتتاحه مبنى ادارة مصفى كربلاء، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط يعلن موعد بدء تشغيل مصفى كربلاء المركز الخبري الوطني.

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