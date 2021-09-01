فقدان خمسة أشخاص في تحطم مروحية تابعة للبحرية الأميركية في المحيط الهادئ

2021/09/01 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت عمليات بحث عن خمسة أفراد من طاقم مروحية تابعة لسلاح البحرية الأميركية تحطمت في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل كاليفورنيا على ما أعلن الجيش الأميركي.وانتشل أحد أفراد الطاقم لكن لا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين على ما … Readmore

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