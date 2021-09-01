2021/09/01 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط، أن مطلع العام المقبل سيتم تشغيل مصفى كربلاء بطاقة 140 الف برميل يوميا.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار خلال زيارته مبنى مصفى كربلاء النفطي، وفقا لبيان صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن مشروع مصفى كربلاء النفطي مهم جدا في توفير المنتجات النفطية عالية الجودة، وتغطية جزء كبير من الحاجة المحلية ".

وأضاف ان المصفى يشهد الان وضع اللمسات الاخيرة للانتهاء من انجاز هذا المشروع الانتاجي الحيوي النوعي من حيث اعتماده على التكنلوجيا المتقدمة ، ونوعية المنتج منه ، حيث سيتم تشغيل المصفى مطلع العام القادم ، ويجري الان بدء التشغيل التجريبي لمنظومات توليد الطاقة الكهربائية ، وان عملية ادخال بقية الوحدات الانتاجية تأتي تباعاً .

من جانبه اكد وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس، ان العام المقبل سيشهد زيادة نوعية في انتاج المشتقات النفطية ، مؤكداً ان مصفى كربلاء طاقته تبلغ 140الف برميل باليوم ويعتمد المعايير البيئية و وفق المواصفات العالمية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: مطلع العام المقبل سيتم تشغيل مصفى كربلاء بطاقة 140 الف برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: مطلع العام المقبل سيتم تشغيل مصفى كربلاء بطاقة 140 الف برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).