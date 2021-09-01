الكهرباء: منظومة الكهرباء فقدت اليوم 5500 ميغاواط بعد انحسار الغاز الإيراني من 49 مليون متر مكعب يوميا إلى 8 ملايين

2021/09/01 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، فقدان اليوم 5500 ميغاواط بعد انحسار اطلاقات الغاز الغاز الإيراني إلى 8 ملايين متر مكعب يوميا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، "تتعرض المنظومة الوطنية اليوم الاربعاء الموافق ١ ايلول ٢٠٢١ لتحدٍ قديم متجدد متمثلاً بانحسار اطلاقات الغاز الايراني المورد لمحطات الانتاج في المناطق الوسطى والجنوبية من (٤٩) مليون متر مكعب يومياً الى (٨) مليون متر مكعب، الامر الذي ادى الى تحديد احمال المنظومة الوطنية وخسارة مايقارب (٥٥٠٠) ميغاواط من الطاقة دون علم بالاسباب" .

وأضافت أن "الوزارة وانطلاقاً من واجبها ومسؤوليتها امام الدولة والمواطنين إتخذت إجراءاتها العاجلة المتضمنة التنسيق العالي مع وزارة النفط لضخ كميات اضافية من الوقود البديل لأجل تعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد والذي يمكن أن يؤثر على إدامة زخم الإنتاج" .

ونوهت وزارة الكهرباء إلى أنه "تجري الاتصالات الدبلوماسية مع وزارة الطاقة الايرانية وسفارتها في العاصمة بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا الانحسار امام الشارع العراقي لتتم معالجة الموقف من جانبنا قدر تعلق الامر بنا ، وسيتم إطلاع كافة الجهات ذات العلاقة بآخر التطورات انطلاقاً من مبادئ الشفافية والمصداقية".

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