2021/09/01 | 11:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإطاحة بالناقل الرئيسي للاسلحة والاعتدة لداعش بمحافظتين المركز الخبري الوطني.

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