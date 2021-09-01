2021/09/01 | 13:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا ممثل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي، الاربعاء الى ديمومة الإصلاح عبر "اهتمام الحاكم برعيته"،محذرا من تعطيل الطاقات والإمكانات.

وقال الكربلائي في مقطع مرئي، تابعه NRT عربية (1 أيلول 2021)، إن "بعض الروايات تشير إلى أن صلاح المجتمع والناس بصلاح صنفين هما العلماء والأمراء، إذا صلحا صلح العالم، وإذا فسدا فسد العالم".

وأوضح، أن "من مقومات الحركة الإصلاحية للإمام الحسين هو الاستنفار العام لجميع الطاقات والإمكانات"، مشيراً إلى "أننا بحاجة إلى استنفار كل الطاقات والإمكانات التي لدينا، فالميل إلى الراحة والتعطيل لهذه الطاقات والإمكانات سواء كانت موارد بشرية أو غيرها سيؤدي إلى تأخر المجتمع، بل وزوال كل مقومات الاستقرار والأمن وجميع الأمور التي يحتاج إليها المجتمع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية تدعو للاستنفار.. وتوجه توصية للحكومة العراقية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية تدعو للاستنفار.. وتوجه توصية للحكومة العراقية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).