بسبب تراجع توريد الغاز الايراني..خسارة اكثر من 5000 مكاواط

2021/09/01 | 13:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت وزارة الكهرباء ا، اليوم الأربعاء، إن المنظومة الوطنية تتعرض لتحدٍ قديم متجدد؛ متمثلاً بانحسار إطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، إن الغاز المورد تراجع من 49 مليون متر مكعب يومياً إلى 8 ملايين متر مكعب فقط، الأمر ال...

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