المصرف العقاري يتحدث عن قروض الاسكان والقضاء على المعقبين

2021/09/01 | 13:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاستمارة الالكترونية التي وضعها المصرف العقاري ساعدت بشكل كبير من القضاء على المعقبين.

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