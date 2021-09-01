العامري: جميع القوات الاجنبية ستنسحب من العراق نهاية 2021

2021/09/01 | 13:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، أن جميع القوات الأجنبية ستنسحب من العراق، لافتاً إلى أنه لن تتواجد أية قوة أجنبية على الأراضي العراقية نهاية العام الحالي.العامري قال: إنه “في نهاية 31 كانون الأول 2021 لا قوات أجنبية في … Readmore

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