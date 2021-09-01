دعم جماهيري وتأييد للشيخ فهد الراشد في جزيرة الرمادي

2021/09/01 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل مرشحو تحالف “تقدم“، سلسلة لقاءاتهم بالمواطنين للاطلاع على مشكلاتهم وبحث سبل حلها.

وزار المرشح عن (تقدم) في محافظة الانبار، دائرة الرمادي الثانية ويحمل التسلسل 53، الشيخ فهد الراشد، عشيرة البوعبيد في جزيرةالرمادي.

وجرى الحديث عن المشاركة في الانتخابات النيابية ودعمهم للراشد في الانتخابات من أجل استمرار مشروع (تقدم).

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