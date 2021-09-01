الكربولي: فوج الطارمية مرحلة جديدة في اشراك المواطنين بحماية مناطقهم

2021/09/01 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب محمد الكربولي، ان تشكيل فوج الطارمية، يعد مرحلة جديدة في اشراك المواطنين بحماية مناطقهم.

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