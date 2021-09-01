هولندا تقرر نقل سفارتها من كابول للدوحة

2021/09/01 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ في الدوحة الأربعاء أن بلادها قررت نقل سفارتها من كابول إلى العاصمة القطرية

يأتي ذلك في أعقاب الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بعد خطوة مماثلة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي مع نظيرها القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انها طلبت من قطر الموافقة على نقل سفارة هولندا من كابول إلى الدوحة.

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