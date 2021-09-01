حسن نصر الله وقضايا التحرر الوطني بقراءة ناهض حتَّر - أحمد جرادات

2021/09/01 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_جرادات في الذكرى الخامسة لاستشهاد ناهض حترحسن نصر الله وقضايا التحرر الوطني بقراءة ناهض حتَّرأُطروحة ناهض حتَّر وسؤاله الكبيرتمهيدلعلَّ من أهم ما يميز الكاتب والصحفي اليساري البارز الشهيد ناهض حتَّر هو الجرأة على اجتراح الأفكار والحلول للمشكلات، بل المعضلات، المزمن منها والمباغت، وبناء المشاريع الفكرية والحركية، وسبر حركة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، والتقاط الظواهر الأكثر أه ......





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