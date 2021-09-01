نائب كردي يتحدث عن ولادة الحكومة الجديدة: ستشهد تأخيرا

2021/09/01 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادكشف النائب عن الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، جمال شكور، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل ولادة الحكومة الجديدة الذي سيفرزها قانون الانتخابات الجديد.وقال شكور في تصريح لـ( بغداد اليوم )، ان "تشكيل الحكومة المقبلة قد يتأخر لكون افرازات تلك الانتخابات سيكون من خلال الدوائر وان الامر سيكون معقد بصعود نواب منفردين"، لافتا الى ان "هذا الامر هو الذي سيعقد من عملية اكمال تشكيل الحكومة".وأضاف ان "هذه المرة الاولى التي سيكون البرلمان نتاج انتخابات ولدت من دوائر متعددة وليس دائرة واحدة لكل محافظة على غرار الانتخابات التي اجريت بعد عام 2003"، مبينا: "هنا تكمن الصعوبة والتعقيد لكون هناك مرشحين مستقلين منفردين قد يتمكنون من الفوز بالانتخابات ما سيولد عدد من اعضاء البرلمان خارج اطار الكتل الأساسية ما سيصعب اجراء الحوارات معهم لغرض تمرير الحكومة وانهاء المشاكل التي عانت منها العملية السياسية لسنوات".

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