توضيح رسمي حول حادثة دهس طفلة وامها من قبل 'معوق' في كربلاء

2021/09/01 | 14:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة شرطة كربلاء، الأربعاء، بيانا توضيحيا حول اقتحام عجلة مضامير التفتيش في السيطرة المركزية.

وقالت الشرطة في بيان تلقى NRT عربية،نسخة منه، (1 أيلول 2021)، انه "بعد قدوم شخص معوق يقود عجلة نوع ميتسوبيشي حمراء اللون قادما من جهة التربية باتجاه المركزية فقد ارتبك السائق لانه كبير السن ومعوق ورجله اصطناعي مما أدى إلى فقدانه السيطرة على عجلته وادى به الى ضرب مضمار التفتيش واصابة احد منتسبينا وطفلة ومرأة".

واضاف البيان، انه "تم على اثرها نقلهم الى المستشفى الحسيني لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسبب الحادث"، داعية "عدم الترويج للأخبار الكاذبة أو الشائعات وعدم التهويل الإعلامي في النشر".

N.A

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