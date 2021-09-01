اندلاع حريق داخل سجن الحوت في ذي قار

2021/09/01 | 14:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاربعاء، باندلاع حريق في احدى قاعات سجن "الحوت" في محافظة ذي قار.

وقال المصدرلـ NRT عربية، (1 أيلول 2021)، إن "حريقا اندلع داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)، ظهر اليوم"، موضحا ان "النيران اندلعت ضمن إحدى القاعات التي تستخدم كمرسم او ورشة عمل".

وأضاف، أن "الحريق كان بعيدا عن قاعات النزلاء، وتم اخماده من قبل فرق الاطفاء"، لافتا الى ان "اسباب الحريق هو تماس كهربائي".

N.A

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