اعتقال الناقل الرئيس لاسلحة داعش بين كركوك والمحافظات

2021/09/01 | 14:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف المتهم بانضمامه لتنظيم "داعش" عام 2014.

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