قواعد “صارمة” جديدة تفرضها إنستغرام.. تعرف عليها قبل حظرك

2021/09/01 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكدت “إنستغرام”، أن المستخدمين الذين يرفضون مشاركة تاريخ ميلادهم الحقيقي سيتم حظرهم قريبا من الوصول إلى الشبكة الاجتماعية الشهيرة.وقد يجد المستخدمون أنفسهم ممنوعين من الشبكة الاجتماعية الشهيرة ما لم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قواعد “صارمة” جديدة تفرضها إنستغرام..



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