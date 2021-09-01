نسخة متحورة من كورونا تنبأ بهروب مناعي

2021/09/01 | 15:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان للغالبيّة العظمى من الطفرات تأثير ضئيل أو معدوم على خصائص الفيروس.

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