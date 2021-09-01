خسارة أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء جراء انحسار الغاز الإيراني

2021/09/01 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، خسارة منظومة الطاقة الوطنية أكثر من خمسة الاف ميغاواط جراء انحسار إطلاق الغاز الإيراني إلى محطات وسط وجنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن المنظومة الوطنية تعرضت لتحدٍ قديم متجدد متمثلاً بانحسار اطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى والجنوبية من تسعة واربعين مليون متر مكعب يومياً الى ثمانية ملايين متر مكعب، الأمر الذي أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة نحو خمسة الاف وخمسمائة ميغاواط من الطاقة دون علم بالأسباب.

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