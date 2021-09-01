2021/09/01 | 15:10 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأربعاء 1 سبتمبر 2021 | 02:55 مساءً | عدد القراءات : 17

تفويج ٤٥٠ معتمرا عراقيا خلال ٧٢ ساعة

اعلنت هيئة الحج والعمرة، الاربعاء، تفويج 450 معتمرا عراقيا الى الديار المقدسة.

وذكرت الهيئة، انها"فوجت ٤٥٠ معتمرا عراقيا الى الديار المقدسة عبر الخطوط الجويه العراقية لاداء مناسك العمرة خلال ال 72 ساعة الماضية".

يشار الى ان الهيئة اعلنت في وقت سابق، استئناف رحلات العمرة بعد عامين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

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