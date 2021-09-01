المصرف العقاري يعلن حجم المشمولين بقروض الإسكان

2021/09/01 | 15:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المصرف العقاري، اليوم الأربعاء، أن المبلغ المخصص لقروض الإسكان سيشمل 50 ألف معاملة، وفيما أشار إلى أن القروض مشمولة بقانون التأمين على الحياة، كشف عن إجراءات ساعدت من القضاء على المعقبين.وقال مدير المصرف العقاري عبد المحسن علوان، في تصريح صحفي، إن “باب التقديم على القروض مفتوح منذ أن تم أطلاق رئيس الوزراء […]

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