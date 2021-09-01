لبنان.. أموال أممية لمساعدة مؤسسات بينها 65 مستشفى

2021/09/01 | 15:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في تغريدة الأربعاء إن "الشح في الوقود والكهرباء يهدد خدمات الصحة والمياه الأساسية في كامل لبنان، ما يضع آلاف العائلات في خطر مواجهة أزمة إنسانية".

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