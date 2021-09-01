’دون إصابات’.. صور من حريق سجن ’الحوت’ في الناصرية

2021/09/01 | 15:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء، اندلاع حريق في سجن "الحوت" في الناصرية بمحافظة ذي قار.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيلول 2021)، أنه "بين الساعة (4 - 5) صباحاً من اليوم حدث حريق في ورشة الحدادة والنجارة في سجن الناصرية المركزي".

وأضاف أنه "تم السيطرة على الحريق بالساعة (5:45) من نفس الساعة من قبل الدفاع المدني في السجن ولا توجد أي أضرار بشرية، مبيناً أن "الأضرار فقط في الورشة".

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