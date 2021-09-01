فريق قطري تقني يصل إلى كابول لمناقشة إعادة افتتاح المطار

2021/09/01 | 15:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل فريق قطري من المختصين التقنيين إلى العاصمة الأفغانية، كابول، الأربعاء، لمناقشة إعادة افتتاح المطار، وفق ما ذكره مصدر مطلع لـCNN

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